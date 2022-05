Kolejki NFZ w Kluczborku. Terminy wizyt u lekarzy - stan na 15.05.2022. Ile trzeba czekać? Newsroom 360

Jak sprawdzić, gdzie są najkrótsze kolejki do lekarzy w Kluczborku? To nie są tajne informacje. Gdy coś ci dolega, nie ma co zwlekać. Dlatego zamiast czekać na wizytę w nieskończoność, warto sprawdzić, gdzie sa wolne terminy. Gdy twoja przychodnia w Kluczborku ma bardzo długie terminy oczekiwania, sprawdź, jak wygląda sytuacja w innych placówkach. Oto stan aktualny na 15.05.2022. Przekonaj się, gdzie najkrócej czeka się na wizytę u lekarza na NFZ.