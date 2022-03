Pogoda tygodniowa dla Kluczborka. Prognoza na 7 dni, od jutra (14.03) do niedzieli

Pogoda tygodniowa dla Kluczborka jest już tutaj. Sprawdź prognozy pogody na najbliższych 7 dni i zaplanuj ten tydzień. Podajemy prognozy pogody na każdy dzień osobno, począwszy od jutra (14.03), skończywszy na prognozie pogody na niedzieli, 14.03. Możesz tu sprawdzić nie tylko, jaka będzie temperatura w Kluczborku w najbliższym tygodniu, ale także prędkość i kierunek wiatru czy przewidywane opady. Przygotuj się na ten tydzień.

Pogoda na tydzień w Kluczborku: poniedziałek, 14.03 Spodziewana temperatura w poniedziałek w Kluczborku to 12°C. Natomiast w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura może spaść do 0°C. Zgodnie z prognozą pogody na tydzień dla Kluczborka, w poniedziałek nie będzie padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Kluczborka, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 24 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -5°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie południowy. Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Kluczborku w poniedziałek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 11 do 13 °C, min. temp. -1 do 1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 14.03.2022: Temperatura w dzień: 12°C.

Temperatura w nocy: 0°C.

Wiatr: 24 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 0%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 2.4

Pogoda na tydzień w Kluczborku: wtorek, 15.03 Za dnia w Kluczborku słupki rtęci powinny pokazać 14°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z wtorku na środę temperatura może spaść do 4°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Kluczborku we wtorek wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Kluczborka, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 8 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -1°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie południowy.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Kluczborku we wtorek:

pochmurnie. Maks. temp. 13 do 15 °C, min. temp. 3 do 5 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 15.03.2022: Temperatura w dzień: 14°C.

Temperatura w nocy: 4°C.

Wiatr: 8 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.4

