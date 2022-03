Przegląd prasy 1.03.2022 Kluczbork. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kluczborka

Wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu poinformował, że Rosja zaangażowała w inwazję już ok. 3/4 sił zgromadzonych wokół Ukrainy. – Postępy wojsk zostały spowolnione – dodał. Ponadto przekazał, że mimo rozkazu Putina „nie zaobserwowano znaczących ruchów sił jądrowych”.

Wladimir i Ołena Zełenscy to nietypowa para prezydencka, która wcześniej z polityką nie miała nic wspólnego. Początkowo oboje zajmowali się sztuką – ona pisała scenariusze, on był komikiem. Dzisiaj, w obliczu zagrożenia, Ołena nie zamierza opuszczać Ukrainy i dzielnie stoi u boku swojego męża. Kim jest pierwsza dama Ukrainy i jaka jest historia prezydenckiej pary?

Kurt Dalüge był jedną z najważniejszych figur w zbrodniczym reżimie Hitlera, mimo iż zawsze stał w cieniu bardziej znanych zbrodniarzy. Za zbrodnie wojenne spotkała go kara śmierci.

W związku z trwającą inwazją wojsk Rosji na Ukrainę rośnie rzesza kobiet, dzieci i osób starszych, które uciekają do Polski. W niedzielę przybyło do naszego kraju niemal 100 tys. osób.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6564 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce w poniedziałek, 28 lutego 2022 roku. Wśród nich jest 145 osób z województwa opolskiego.

Każde miasto ma swoją no-go zone, czyli rejony, w które lepiej się nie zapuszczać dla własnego bezpieczeństwa. Jednak mało gdzie niebezpieczna dzielnica jest tuż obok rynku.

Po raz pierwszy w historii Unia Europejska sfinansuje zakup broni i sprzętu, do kraju, który jest atakowany – poinformowała w niedzielę szefowa Komisja Europejskiej Ursula von der Leyen. – Pada w tej chwili kolejny mit, że Unia Europejska rzekomo nie zapewnia uzbrojenia wojskowego, właśnie to robimy – dodał Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.