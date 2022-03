Przegląd prasy 16.03.2022 Kluczbork. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kluczborka

Prasówka Kluczbork 16.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Czosnek niedźwiedzi cieszy się coraz większą popularnością. Jego liście mają właściwości zdrowotne, ale też wyrazisty czosnkowy smak i aromat. Są doskonałym dodatkiem do sałatek, kanapek, można też z nich zrobić wiosenne pesto. Czosnek niedźwiedzi można uprawiać w ogrodach, ale trzeba uważać, żeby go nie pomylić z trującymi roślinami. Radzimy, o co zadbać, żeby dobrze rósł i na co uważać.