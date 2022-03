Przegląd prasy 17.03.2022 Kluczbork. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kluczborka

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 14 480 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce w środę, 16 marca 2022 roku. Wśród nich jest 257 osób z województwa opolskiego.

Pisaliśmy niedawno o głośnej, internetowej akcji Cook for Ukraine. Do gotujących na rzecz uchodźców dołączyli również piekarze i cukiernicy, także amatorzy. Ich ciasta i inne wypieki prezentowane na Instagramie, często w barwach Ukrainy, są wyrazem solidarności i wsparcia dla naszych sąsiadów. Zobacz, na czym polegają akcje Bake for Ukraine oraz Cook for Ukraine.

Antoś Dziaczuk z Wołczyna choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Potrzeba prawie 9,5 mln zł na najdroższy lek świata. Rodzina, znajomi i armia anonimowych ludzi walczą, by zebrać tę niebagatelną kwotę. Jednak po wybuchu wojny na Ukrainie charytatywne zbiórki dla chorych dzieci niemal stanęły.