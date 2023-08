Przegląd prasy z Kluczborka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.08.2023

Wzięli ślub i złożyli sobie przysięgę w 1972 roku. Wytrwali razem do dzisiaj, za co dostali medale prezydenta Polski. Aż 20 par z gminy Byczyna odebrało medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Hibiskus bagienny, znany też jako hibiskus bylinowy, to wyjątkowo piękna roślina ogrodowa. Tworzy kolorowe i bardzo duże kwiaty, które mogą mieć wielkość talerza obiadowego! A kwitnie obficie i długo. Sprawdź, jak uprawiać hibiskus bagienny, czy jest wieloletni i jak go dobrze przezimować.

Biskup opolski wysłał ze szpitala nagranie wideo. W słowach skierowanych do wiernych dziękuje za wszelkie modlitwy o jego zdrowie i prosi o dalszą modlitwę w innych ważnych intencjach Kościoła. Kapłan zachęca do działania wspólnotowego i wskazuje dwa nadchodzące duże wydarzenia - odpust w Kamieniu Śląskim i pielgrzymkę piesza na jasną Górę.

W czterech szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat kluczborski utworzono 26 oddziałów klas pierwszych, do których przyjętych zostało łącznie 763 uczniów, w tym 241 uczniów do liceum ogólnokształcącego, 349 do techników oraz 173 do szkół branżowych.

Od 12 do 15 sierpnia w różnych miastach województwa opolskiego odbywać się będą pikniki wojskowe „Silna Biało-Czerwona”.