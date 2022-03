Przegląd tygodnia z 27.02.2022 w Kluczborku. Najważniejsze wydarzenia od 20.02 do 26.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Marcelina Zawadzka pochwaliła się wyjazdem do Meksyku i zamieściła w swoich mediach społecznościowych niezwykłe kadry z muzealnych wnętrz hotelu.

Aż 25 wniosków złożyli mieszkańcy Kluczborka do budżetu obywatelskiego. W tym roku oprócz inwestycji będzie też głosowanie na projekty miękkie, czyli imprezy społeczne.

Notes elektroniczny do rysowania LCD NATEC SNAIL 10" wbudowany ...

Etui z klawiaturą do Apple iPad 11 PRO 2020 (Czarne)

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kluczborku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Monice K. groziło nawet dożywocie. Okazało się jednak, że chwili zdarzenia kobieta miała znacznie ograniczoną poczytalność.

Anoreksja to poważny problem, dotykający zwłaszcza nastolatki. Zmagają się z nią, choć dużo rzadziej, również chłopcy oraz osoby dorosłe. Wyjaśniamy, co to jest, jakie są przyczyny i objawy anoreksji. Zobacz, w jaki sposób można ją leczyć oraz jakie są różnice pomiędzy anoreksją a bulimią. Proponujemy rozwiązanie krótkiego testu diagnostycznego.