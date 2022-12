Rowerem do 65 km od Kluczborka. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 24 - 25 grudnia?

Rowerem w okolicy Kluczborka

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 65 km od Kluczborka, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Lasy Herbskie 1

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 54,06 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 1 414 m

Suma zjazdów: 1 423 m

Trasę rowerową mieszkańcom Kluczborka poleca Utor

Lekka trasa po urokliwych lasach nad Liswartą. Charakterystyczne są liczne przydrożne krzyże i kapliczki. Wart odwiedzenia rezerwat cisów, po terenie którego prowadzi ścieżka przyrodnicza. Uwaga praktyczna - przebieg i charakter dróg i ścieżek w rzeczywistości może się znacznie różnić od odwzorowania na mapach. Czasem droga gruntowa okazuje się utwardzoną, czasem odwrotnie, niektóre dróżki zarosły.

