Ścieżki rowerowe do 65 km od Kluczborka. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 18 - 19 czerwca?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 65 km od Kluczborka, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Wycieczka rowerowa z Kielczy przez Krasiejów JuraPark i pętlą z powrotem przez Kolonowskie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 172,39 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 202 m

Suma podjazdów: 3 018 m

Suma zjazdów: 3 030 m

Piast poleca trasę rowerzystom z Kluczborka

Piękna pogoda zmobilizowała mnie do wyprawy która ze względu na dystans zalicza się do tras trudnych.Celem był neogotycki pałac z 1871 roku w Większycach. W chwili obecnej jest on własnością prywatną i mieści się w nim restauracja.Trasa piękna z wieloma ciekawymi miejscami że wspomnę tylko o paru do których polecam się wybrać,to jest Kamień Śląski - zespół pałacowy i folwarczny z XVII/XVIII w,tor Silesia Ring to nowoczesny obiekt powstały w 2016 roku na terenie lotniska w Kamieniu Śląskim,wioska indiańska i przystań kajakowa w Staniszczach Małych ,Dino Park w Krasiejowie oraz jeziora Turawskie.

