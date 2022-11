Ścieżki rowerowe do 65 km od Kluczborka. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 26 - 27 listopada?

Na mapach rzeka nosi nazwę Jemielnica, według urzędowego wykazu nazw wód płynących - Chrząstawa. Jakkolwiek by się nie nazywała, nie nadaje się ani do turystyki kajakowej, ani do kąpieli, co widać na zdjęciach, to bardziej zarośnięte bajorko iż rzeka. Oczywiście, biorę poprawkę na fakt, że susza, niski poziom wody itd, ale niedawno zdrowo lało. Zostawiłem samochód w Błotnicy Strzeleckiej koło stacji kolejowej, i ruszyłem, wróciłem z Opola pociągiem. Fajnie było, pogoda idealna do wycieczki rowerowej - słoneczna, nie za ciepło, bez wiatru... Nawiguj

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 63,54 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 412 m

Suma zjazdów: 418 m

Trasę dla rowerzystów z Kluczborka poleca Waldemar_P

Był silny wiatr (na szczęście północno-zachodni). Droga do Siewierza w połowie przebiega lasem, w połowie asfaltem przez spokojne wioski. W Siewierzu ładny ryneczek. Dzięki nowej obwodnicy na rynku było bardzo spokojnie. Z rynku udałem się do ruin zamku (dzięki dobrze ulokowanym strzałkom łatwo tam trafić). Wejście do zamku zamknięte. Obok zamku duży parking przy którym przebiega ulica Krakowska, którą udałem się w dalszą drogę (zielone znaki). Trzeba uważać, bo zaraz po przekroczeniu rzeki Czarna Przemsza trzeba skręcić w prawo w ul. Młyńską (ja się pomyliłem i parę kilosków nakręciłem). Jadąc ul. Młyńską dojeżdżamy do parkingu przy "Jedynce" (DK-1). Problemem jest przejście na drugą stronę. Co prawda jest mała przerwa w barierze ochronnej, ale ze względu na duży ruch - trzeba uważać (inna sprawa to czy można w tym miejscu przekraczać jezdnię legalnie). Po przejściu na drugą stronę 20m jedziemy w kierunku Katowic i skręcamy w prawo do zagajnika. Tam znajdujemy zielony szlak i jedziemy w kierunku Przeczyc (wzdłuż jeziora). Przejeżdżamy przez kładkę nad Czarną Przemszą (cały czas zielonym szlakiem) i dojeżdżamy do głównej drogi. Tutaj zielony szlak skręca w lewy, a my jedziemy prosto w kierunku Targoszyc i dalej do Zawady. Był silny wiatr (na nieszczęście północno-zachodni). Ze względu na budowę autostrady w Zawadzie pojechałem do Twardowic, gdzie skręciłem w kierunku Siemoni. I tak walcząc z wiatrem przez Siemonię, Sączów, Ossy i Niezdarę dotarłem do domu. Ufff.

