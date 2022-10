Ścieżki rowerowe do 65 km od Kluczborka. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 8 - 9 października?

Wycieczki rowerowe w okolicy Kluczborka

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 65 km od Kluczborka, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Wokół Jeziora Pławniowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,52 km

Czas trwania wyprawy: 31 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podjazdów: 305 m

Suma zjazdów: 331 m

Antares poleca trasę mieszkańcom Kluczborka

Trasa rowerowa wokół Jeziora Pławniowice.

Nawiguj

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 106,35 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 320 m

Suma podjazdów: 1 584 m

Suma zjazdów: 1 487 m