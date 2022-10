Trasy rowerowe do 65 km od Kluczborka. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 29 - 30 października?

Ścieżki rowerowe z Kluczborka

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 65 km od Kluczborka, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,88 km

Czas trwania wyprawy: 30 min.

Przewyższenia: 15 m

Suma podjazdów: 27 m

Suma zjazdów: 28 m

Rowerzystom z Kluczborka trasę poleca Promocja_wieruszow

Atrakcje: Cieszęcin-kościół drewniany pw. Św. Wojciecha z 1789 r (Diecezjalne Sanktuarium św. Wojciecha w nim relikwie świętego Wojciecha),lipa drobnolistna pomnik przyrody, cmentarz parafialny (mogiła żołnierzy polskich poległych w 1939 r i mogiła powstańca styczniowego Wojciecha Kamlera 1818-1918).

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wokół Jeziora Pławniowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,52 km

Czas trwania wyprawy: 31 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podjazdów: 305 m

Suma zjazdów: 331 m