Trasy rowerowe do 65 km od Kluczborka. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 lipca?

Wycieczki rowerowe z Kluczborka

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 65 km od Kluczborka, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Kamieniołomy Strzelce Opolskie

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 21,96 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 96 m

Suma zjazdów: 114 m

Wojtek0280 poleca trasę rowerzystom z Kluczborka

Pierwsza część trasy przebiega przez czynny kamieniołom wapienia położonego w północnej części miasta, a druga część - przez zamknięty kamieniołom, który znajduje się po drugiej stronie ulicy 426.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 71,77 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 84 m

Suma podjazdów: 1 513 m

Suma zjazdów: 1 524 m