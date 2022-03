Tygodniowy przegląd prasy 20.03.2022: Kluczbork, 13.03-19.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Kluczborka

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 14 480 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce w środę, 16 marca 2022 roku. Wśród nich jest 257 osób z województwa opolskiego.

Czosnek niedźwiedzi cieszy się coraz większą popularnością. Jego liście mają właściwości zdrowotne, ale też wyrazisty czosnkowy smak i aromat. Są doskonałym dodatkiem do sałatek, kanapek, można też z nich zrobić wiosenne pesto. Czosnek niedźwiedzi można uprawiać w ogrodzie, ale trzeba uważać, żeby go nie pomylić z trującymi roślinami. Radzimy, o co zadbać, żeby dobrze rósł i na co uważać.