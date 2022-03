Wycieczki rowerowe do 65 km od Kluczborka. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 5 - 6 marca?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 65 km od Kluczborka, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Miasteczko Śląskie

Stopień trudności: 2

Dystans: 68,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 149 m

Suma podjazdów: 2 777 m

Suma zjazdów: 2 787 m

Mirek63pl poleca trasę rowerzystom z Kluczborka

Jest to połączenie bardzo pięknej trasy rowerowej z przepiękną trasą kolejki wąskotorowej Miasteczko Śląskie - Bytom.Rowerem jedziemy z Pyskowic przez Tarnowskie Góry do Miasteczka Śl. Następnie pakujemy rower do odpowiedniego wagonu a sami udajemy się do wagonu turystycznego z lepszą klasą.Podziwiając okolicę z okna pociągu dojeżdżamy do Bytomia.

Na stacji przesiadamy się na rower i startujemy w dalszą drogę zmieżając do celu.

