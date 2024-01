Prasówka z grudnia 2023. Sprawdź, co działo się w Kluczborku. Czy jesteś na bieżąco?

Do Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku trafiła fabrycznie nową naczepa-cysterna. Ma aż 25 000 litrów pojemności. Służyć będzie nie tylko do przewozu wody przy gaszeniu pożarów, ale w razie potrzeby można nią także wozić wodę pitną dla ludności.

Rada powiatu kluczborskiego zatwierdziła budżet na przyszły rok. Spore środki samorząd zaplanował na inwestycje. To kwota aż 35 mln zł. Wśród przewidzianych do realizacji przedsięwzięć są m.in. remonty dróg i placówek opiekuńczych, inwestycje w infrastrukturę sportową oraz odnawialne źródła energii.

Uzbrojeni napastnicy wtargnęli do szkoły rolniczej w Bogdańczowicach. Wzięli zakładników i zabarykadowali się w jednej z klas. Na szczęście były to tylko ćwiczenia, ale takie terrorystyczne ataki niestety zdarzają się na świecie, dlatego policja i służby muszą ćwiczyć sytuacje przeprowadzenia sprawnej ewakuacji i unieszkodliwienia bandytów.

Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.